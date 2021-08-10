Киев хочет, чтобы США развернули свои комплексы ПРО на территории Украины, что это очередной психоз или тонкий расчёт

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10 августа 2021, 17:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Киеве обеспокоены якобы имеющимися намерениями России разместить ядерное оружие в Крыму, - заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников. Из его слов стало известно, что Украина предложила развернуть на ее территории силы ПРО США. Об этом сообщает ТАСС. С какой целью сделано данное заявление? Какие преимущества даёт Незалежной размещение на её территории американских ЗРК?

В действительности размещение ядерного оружия на территории Крыма маловероятно, попросту — это не целесообразно. В частности применение ядерного оружия в отношении Украины вообще не имеет смысла, если речь идёт о российско-украинской войне. Поэтому рассматривать ситуацию, что Киев испугался ядерного оружия РФ и в связи с этим просит американцев развернуть дивизионы зенитных ракетных комплексов «Патриот» или «ТААД» на украинской земле – серьёзно не стоит.

Новый выпад Киева можно рассматривать двояко. В первом варианте, заказ на это поступил из-за океана, дабы приблизить свои противоракетные средства к огневым позициям РВНС РФ, чтобы получить возможность сбивать российские МБР на этапе подъёма, пока российские стратегические ракеты летят на минимальной скорости. Стоит обратить внимание, что янки не удосужились развернуть свои ЗРК, скажем, в Эстонии, которая является членом НАТО. С какой стати они будут доверять нестабильной во всех отношениях Украине? Даже строительство на территории этой страны систем раннего обнаружения старта МБР сопряжено с определёнными рисками.

Другой вариант – Киев не надеется на свои силы ПВО/ПРО, которые оснащены старыми образцами, требующими модернизации или полной замены. Опасаясь российской авиации и ракет Киев, конечно же может попытаться затащить к себе средства противовоздушной и противоракетной обороны своих спонсоров, поскольку средств в дырявом украинском бюджете на свои полноценные силы ПВО - нет. Можно предположить, что Вашингтон усилил давление на своих украинских холопов, дабы те, предпринимали конкретные военные провокации против восточного соседа. В ответ прозвучало требование обеспечить Украине противовоздушную оборону, с той мотивацией, что русские разместят в Крыму ядерное оружие и надо будет защищать, нет не Украину, а Европу и саму Америку. А Незалежная предоставит себя в качестве противоракетного заслона, а свой народ в качестве пушечного мяса. Ну что ж, такая версия вполне соответствует стратегии поведения риторике Вашингтона и Киева последних семи лет.

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