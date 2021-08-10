В Минобороны прошёл единый день военной приёмки, подведены полугодовые итоги выполнения ГОЗ

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10 августа 2021, 16:16 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Министр обороны Сергей Шойгу и его заместитель Алексей Криворучко в день военной приёмки МО РФ, подвели итоги поставок вооружений и техники военному ведомству России за первые два квартала 2021 года. По словам главы военного ведомства «показатель современности вооружений в российской армии должен достигнуть 71,9 процента». О результатах сообщает ДИМК МО РФ. Хотя цифры не выглядят впечатляюще, однако, в целом, судя по поступающей информации, Гособоронзаказ выполняется по графикам, которые постоянно уточняются. Стоит учесть, что российский Оборонпром одновременно работает и на экспорт.



В текущем году для Сухопутных войск и ВДВ российский Военпром отремонтировал 70 единиц бронетехники и произвёл 68 новых образцов. Войска получили 56 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 100 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки, 163 новых и156 отремонтированных автомобилей.

«Уралвагонзавод», по словам его исполнительного директора Владимира Рощупкина поставил армии 26 единиц танков новых и модернизированные до уровня Т-90М «Прорыв». В ПАО «Курганский машиностроительный завод» сообщили о направленных в войска 60 боевых машин пехоты БМП-3. «Уралтрансмаш» сумел за полгода предоставить Минобороны (точнее Центральному военному округу) целых семь 152-мм самоходных гаубиц 2С19М2, которые, впрочем, тут же были направлены на хранение. Концерн «Калашников» оказался проворнее других и досрочно поставил в войска очередную партию управляемых ракет «Вихрь-1». Завод имени Дегтярева отгрузил Минобороны 950 противотанковых управляемых ракет для ПТРК «Корнет» и «Атака». Кроме того, данное предприятие за тот же срок поставило военному ведомству 33 модернизированных 12,7-мм армейских снайперских крупнокалиберных винтовок «Корд-М».

ДИМК МО РФ сообщает, что ВКС получили два новых и три отремонтированных самолёта и восемь вертолётов, как говорится «с иголочки», а также 14 - прошедших ремонт. В этом году предусмотрена поставка ещё четырёх серийных истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями первого этапа, восьми ударных геликоптеров Ка-52 с расширенными боевыми возможностями. В частности, было модернизировано математическое обеспечение бортового блока управления «Багет №3», что позволило увеличить дальность поражения ПТУР «Вихрь-1» свыше 8 км.

В войска поступили два комплекса беспилотных летательных аппаратов «Форпост-Р», ещё два поставят в течении этого года. За два первых квартала успели передать войсковым частям ВКС 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения. До конца кода ВКС получат ещё семь зенитно-ракетных комплексов и систем, более 32 тысяч авиационных боеприпасов различного типа. По словам российского военного министра Сергея Шойгу к концу 2021 года показатель современности вооружений в российской армии должен достигнуть 71,9 %. Он же сообщил, что государственный оборонный заказ промышленность выполнит в объеме не ниже 99 %, как это было в прошлом и позапрошлом годах.

Шойгу подчеркнул: «Что касается вооружения. Крайне важное здесь – подписание контрактов жизненного цикла. Это – с одной стороны. С другой – долгосрочность контрактов на 10 лет и более. Большая часть этого вопроса уже отработана с предприятиями, корпорациями и компаниями. Отработана не только на переговорных площадках, но и в финансовом плане.

Таким образом, заложены основы для формирования Государственной программы вооружений до 2033 года».

За отчётный период была усилена орбитальная группировка ВКС космическими аппаратами радиотехнической разведки «Лотос-С» и «Пион-НКС».

Радуют российские кораблестроители подводных лодок. В этом году ВМФ России получит ещё три атомных субмарины, одну дизель-электрическую подводную лодку и шесть боевых надводных кораблей. Сухопутная составляющая ВМФ ожидает поступление трёх береговых ракетных комплексов «Бастион».

Арсенал РВСН и ВМФ обогатится в этом году ещё пятнадцатью межконтинентальными баллистическими ракетами.

Интенсивно идёт создание инфраструктуры оборонного ведомства России, в 2021 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 3000 зданий и сооружений. Уже сейчас «завершено строительство 1642 объектов различного назначения общей площадью более 850 тысяч кв. м. В первом полугодии только для ядерной триады РФ введено в эксплуатацию 314 зданий и сооружений. Возведены объекты парковых зон и технических территорий частей Ракетных войск стратегического назначения в Новосибирске, Нижнем Тагиле, Козельске и Тейково.

В интенсивном порядке развивается инфраструктура РВСН, что позволит в текущем году обеспечить постановку на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях. Завершается строительство

пунктов постоянной дислокации подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» в Новосибирской области и Республике Марий Эл.

В интересах Космических войск ВКС РФ на финальном этапе находится возведение сооружений Западного командного пункта. Его постановка на боевое дежурство ожидается в этом году. В Амурской области ведётся строительство инфраструктуры отдельного узла загоризонтного обнаружения воздушных целей, для прикрытия Восточного стратегического направления.

По словам министра обороны Сергея Шойгу до конца текущего года будут сданы около 1500 объектов. Он также сообщил о введении в строй двух крупных арсеналов. Руководитель Департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева рассказала, что в первом полугодии 2021 года завершено строительство 27 хранилищ ракет и боеприпасов, взрывчатых материалов на 4 арсеналах в городах Североморск (Мурманская область), Ковров (Владимирская область), поселках Могзон (Забайкальский край) и Котлубань (Волгоградская область).

Поскольку кадровый вопрос является основополагающим в военном строительстве, на Дне приёмки говорили и о том, как будут пополняться войска молодыми офицерами и солдатами. По словам Шойгу планируется в период с 2021 по 2024 годы ежегодно дополнительно набирать около 15 тысяч контрактников и офицеров.

В частности министр сказал: «У нас существенным образом изменились подходы к дальнейшему комплектованию экипажей на особо сложную технику. Наш доклад Верховному Главнокомандующему был поддержан. Исходя из этого у нас увеличиваются темпы комплектования контрактниками и комплектования офицерами тех должностей, которые мы предполагали комплектовать ближе к 2030 году, 2025 году. Сейчас эта программа у нас оптимизирована, и мы фактически должны в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах набирать дополнительно по 14,8 тысяч контрактников и офицеров каждый год».

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