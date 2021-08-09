Истребительная авиация ЦВО уничтожила около 100 вертолетов и самолетов условного противника

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9 августа 2021, 18:38

Фото: Соцсети

В Сибири прошли лётно-тактические учения истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Тридцать первые МиГи во взаимодействии с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 обнаружили и уничтожили около 100 вертолетов и самолетов условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В лётно-тактических учениях истребительной авиации ЦВО было задействовано 17 единиц авиационной техники (истребители-перехватчики МиГ-31БМ, ДРЛО А-50 на базе Ил-76) и более 300 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Ударная группа тридцать первых МиГов получала данные о противнике и целях от операторов авиационного радиолокационного комплекса самолёта ДРЛО А-50. Кроме того наши истребители прикрывали свой «летающий радар». Даноне взаимодействие в разы повышает боевую эффективность истребителей.

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