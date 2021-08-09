В Таджикистане близ афганской границы идут учения, в которых задействована российская ударная авиация

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9 августа 2021, 18:22

Фото: Соцсети

На полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана идут совместные военные учения армий России, Узбекистана и Таджикистана. Центральный военный округ (ЦВО) направил на эти манёвры более 10 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В учениях от России задействован личный состав 201-й военной базы: горные-мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, отряды и специалисты подразделений РХБ защиты. Всего - более 1,8 тыс. военнослужащих, до 420 единиц вооружения и военной техники. С воздуха действия сухопутных сил прикрывают: звено штурмовиков Су-25, ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций.

Учения являются подготовкой коллективной обороны России, Узбекистана и Таджикистана на случай, если талибы (запрещены в России) попытаются вторгнуться на территорию стран Средней Азии. В настоящее время формирования движения Талибан теснят афганские правительственные силы по всей стране в том числе и в приграничных со странами Средней Азии провинциях. Над большей частью из них они уже установили контроль.

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