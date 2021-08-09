Российская корабельная ударная группа накрыла артиллерийским огнём силы условного противника в районе Новой Земли

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9 августа 2021, 16:36

Фото: Соцсети

В Баренцевом море корабельные силы флота выполнили комплекс артиллерийских стрельб. На Северном флоте (СФ) завершилась командно-штабная тренировка. Об этом сообщает пресс-служба СФ РФ.

Российская корабельная ударная группа: атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и малый ракетный корабль «Рассвет» отработали вопросы обороны островных территорий Российской Федерации. В ходе учения корабли накрыли артиллерийским огнём силы вероятного противника (морские мишенные позиции) в районе архипелага Новая Земля. Там же выполнял свои специфические задачи большой десантный корабль «Георгий Победоносец».

В КШТ были задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота. Всего более 10 тыс. личного состава, более 100 единиц автобронетанковой техники, до 15 летательных аппаратов, около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

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