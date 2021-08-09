Афганские талибы применили под Кундузом тяжёлую артиллерию

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9 августа 2021, 13:17

Фото: Соцсети

Формирования радикального движения Талибан (запрещено в России) ведут огонь по позициям правительственных войск в пригородах Кундуза из 122-мм гаубиц Д-30 советского производства. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных аппаратов. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс».

Информация и видеоматериалы о том, как талибы обстреливают правительственные войска из 122-мм гаубиц-пушек Д-30 появились в соцсетях накануне. Отмечается, что боевики постепенно формируют артиллерийские подразделения в составе своих формирований. Ранее сообщалось, что талибы захватывают большое количество трофейного вооружения и боеприпасов. Среди всего, что им достаётся есть орудия Д-30. Обученные американцами специалисты массово дезертируют из правительственных сил Афганистана и переходят на сторону талибов, поэтому особого недостатка в них нет.

Сейчас джихадисты сводят трофейные орудия в батареи и дивизионы. Это позволяет более эффективно использовать артиллерию. Массированный огонь наносит противнику больший урон, чем стрельба из одиночного орудия. Корректировку огня они осуществляют с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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