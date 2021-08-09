«Военные» итоги недели: реформы в армии России и крупнейшие учения ВМС США

Аргументы Недели → Армия 13+

9 августа 2021, 12:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Шойгу, выступая перед работниками «Красмаша», назвал российские войска современными, мобильными, компактными и в высокой степени боеспособными. Он так же рассказал о готовности МБР «Сармат» к лётным испытаниям и о постановке этой ракеты на вооружение РВСН в следующем году. Россия, Таджикистан и Узбекистан провели учения близ афганской границы на таджикской и узбекской территориях. ВМС США начали крупнейшие за последние 40 лет учения.



Самыми обсуждаемыми на этой неделе новостями стали высказывания Сергея Шойгу о завершении преобразования Вооружённых сил России, которые в результате стали современными, мобильными, компактными и добились высокой боеспособности. Выступая на «Красмаше», Сергей Шойгу заявил:



«В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены. Создан новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях. Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации».



Он также отметил, что российская армия в результате реформ стала современной, мобильной, компактной и боеспособной. Министр отметил, что доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах — до 86%». Министр также сказал о ракете «Сармат»:



«Летные испытания (начнутся – ред.) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место (дислокации полка – ред.) говорить не буду, неподалёку». Позже выяснилось, что в Ужурском ракетном соединении РВСН, дислоцирующимся в Красноярском крае, ведутся работы по подготовке стартовых шахт для размещения МБР «Сармат». Эта уникальная по дальности полёта и техническим возможностям ракета не имеет аналогов в мире.



На фоне наступления в Афганистане сил радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), Россия активизировала действия по организации коллективной обороны в среднеазиатском регионе на случай, если талибы предпримут экспансию на север за пределами афганских границ. Успех Талибана в Афганистане очевиден, и даже поддержка американской авиации с воздуха не может помешать полному разгрому правительственных войск. Талибы захватывают города по всей территории страны. Некоторые столицы провинций им сдаются без боя. Сейчас бои идут за город Кундуз на северо-востоке. Ранее талибы овладели крупными административными центрами: Талукан, Сари-Пуль, Зарадж, Шиберган.



В ответ на это Россия, Таджикистан и Узбекистан провели учения близ афганской границы на таджикской и узбекской территориях. Сейчас идут манёвры на полигоне Харб-Майдон (Таджикистан) с участием 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Ранее на минувшей неделе прошли учения на полигоне «Термез» (Узбекистан), в них было задействовано 1,5 тыс. войск России и Узбекистана, около 200 единиц военной техники, в том числе авиация, российские дальние бомбардировщики Ту-22М3. За финальной частью этих манёвров наблюдал Валерий Герасимов. Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Узбекистан для оценки оперативной обстановки и оказания помощи узбекским коллегам в военном планировании.



На минувшей неделе ВМС США приступили к крупнейшим с 1981 года военно-морским учениям под кодовым названием Large Scale Exercise 2021 (широкомасштабные учения - LSE). Об этом пишет ИД «Коммерсантъ». До 16 августа действия будут отрабатываться на различных театрах военных действий (ТВД), которые покрывают 17 часовых поясов. Непонятно, на что рассчитывает Пентагон. Возможно, это лишь демонстрация тускнеющей силы США.



Представитель командования 6-го флота США (зона ответственности – Средиземное море) не скрывает, что главная задача этих манёвров всё же демонстрация силы «в различных частях Мирового океана (главным образом в Тихом и Атлантическом): в Черном, Средиземном, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях». А это значит, что возможны провокации со стороны военных кораблей США и НАТО. К такому развитию событий должны быть готовы ВМФ РФ и ВМС КНР.



Янки уверяют, что в учениях задействованы 36 надводных и подводных кораблей более 25 тысяч моряков и морпехов. На различных ТВД в манёврах участвуют ударные корабельные авианесущие группы. Кстати, сейчас британский авианосец «Квин Элизабет» находится в Южно-Китайском море в сопровождении кораблей британских Королевских ВМС и других государств – членов НАТО.



Российские Вооруженные силы тоже не сидели сложа руки. Северный флот проверил боевую готовность своих соединений и частей. В открытое море были выведены надводные и подводные корабли, сухопутные силы флота отработали марши в районы сосредоточения, развёртывание сил и средств на огневых позициях. В Калининградской области прошли электронные стрельбы подразделений ОТРК «Искандер М». В Южном округе также состоялись манёвры различного уровня, включая российско-индийские «Индра21».





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