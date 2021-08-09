Обновленный СУ-57 с двигателем второго этапа пойдёт в серию с 2025 года

Аргументы Недели → Армия 13+

9 августа 2021, 12:57

Фото: Соцсети

До конца 2021 года ВКС РФ получит четыре серийных Су-57 с двигателем первого этапа. Всего будет пять серийных машин. Кроме того, КНаАЗ готовится к производству улучшенной версии истребителя пятого поколения с новой кабиной, передовой авионикой и двигателем второго этапа. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Начало серийного производства обновлённого Су-57 запланировано на 2025 год. Для этого ведётся подготовка новой сборочной линии, которую модернизируют до конца 2024 года. Новый вариант Су-57 будет иметь изменённую кабину, передовую авионику и двигатель второго этапа.

Представитель КНаАЗ Александр Пекарш пояснил журналистам: «Планомерно идет оснащение агрегатно-сборочных цехов завода дополнительными стендами и оснасткой для сборки, в том числе уникальными поворотными стапелями, разработанными специально для строительства Су‑57. По программе перевооружения под самолет пятого поколения все запланированные объекты должны быть введены в строй к 2024 году…В обновленной версии истребителя в рамках ОКР «Мегаполис» будет устанавливаться полностью обновленная кабина, с самой передовой авионикой. Кроме того, самолет оснастят силовой установкой второго этапа. Планируется, что с 2025 года Су-57, в модернизированном виде, должен начать производиться серийно. Истребитель Су-57 в рамках ОКР «Мегаполис» будет выполнен в одноместном варианте».



Напоминаем, что в конце 2020 года в ВКС РФ поступил первый серийный самолёт Су-57 с двигателем первого этапа, ещё четыре будут сданы в этом году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости