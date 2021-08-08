Рогозин: мы завершаем наземную отработку всей системы МБР «Сармат»

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8 августа 2021, 18:36

Фото: Соцсети

Работы по созданию комплекса стратегической межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» близки к завершению. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Даная ракета заменит МБР «Воевода» шахтного базирования. Об этом пишет агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на YouTube-канал «Соловьев Live».

В частности, Рогозин заявил: «Фактически мы завершаем уже наземную отработку всей системы, никогда еще Россия не создавала такого рода ракеты. Надеюсь на скорую передачу ракеты военным для проведения следующего этапа работ. Военные займутся летными испытаниями комплекса».

Ранее из уст генерального директора «Красноярского машиностроительного завода» Александра Гаврилова стало известно, что начало лётных испытаний «Сармата» намечено на третий квартал 2021 года. Похоже, что они начнутся уже в сентябре. Также есть данные, что в Ужурском ракетном соединении, дислоцирующимся в Красноярском крае, ведутся работы по подготовке стартовых шахт для размещения МБР «Сармат».

Корреспондент «АННА-Ньюс» Максим Тумбарцев пишет: «Одна ракета комплекса «Сармат» способна нести до пяти гиперзвуковых управляемых боевых блоков по типу тех, которыми оснащен ракетный комплекс «Авангард», либо не менее 10 обычных боеголовок с комплексом средств преодоления ПРО». Напоминаем, что боевой радиус действия «Сармата» превышает 18 тыс. км, эта ракета способна поразить цель в любой точке земного шара.

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