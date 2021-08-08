Исламисты в Афганистане теснят правительственные войска и ведут бои за два крупных города

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8 августа 2021, 18:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Формирования радикальной исламистской организации «Талибан» (запрещена в России) ведут уличные бои в двух крупных городах Афганистана. Они буквально вгрызлись в обороны города Кундуз, столицы одноимённой провинции, граничащей с Таджикистаном. Талибы также штурмуют другой крупный город в центре страны Сари -Пуль, являющийся столицей другой одноимённой с ним провинции. В двух вышеуказанных точках исламисты теснят правительственные войска. Об этом появилась информация с сети.

В Кундузе талибы ведут ожесточённые уличные бои, взламывая оборону правительственных сил. Исламистам удалось взять под контроль большую часть города. Они захватили тюрьму и местное управление полиции. Им достались в качестве трофеев оружие, боеприпасы и один танк Т-55 советского производства. Армия и силовики закрепились на южных окраинах города и пока удерживают аэропорт. Вслед за падением этого города, талибы получат полный контроль над провинцией, граничащей с Таджикистаном. Несмотря на бомбардировку американской авиацией, в которой были задействованы самолёты Boeing B-52 Stratofortress, талибы взяли практически без сопротивления город Талукан, столицу провинции Тахар, также, как и Кундуз, граничащей с Таджикистаном.

По официальным данным, в центре страны военизированные формирования Талибана штурмуют столицу другой провинции Сари-Пуль. Но, есть сведения, что исламисты уже овладели этим городом, не встретив серьёзного сопротивления правительственных войск.

По всей стране военизированные формирования Талибана приступили к захвату крупных городов – столиц различных провинций. Ранее они действовали исключительно в сельской местности. На данный момент известно, что джихадистам удалось овладеть на западе страны городом Зарадж, это столица провинции Нимоз. А на севере страны исламисты взяли город Шиберган – столицу провинции Джаузжан, граничащей с Туркменией.

Военизированные формирования талибов развивают успех практически на всей территории Афганистана, правительственные войска несут чувствительные потери и сдают противнику один город за другим, оставляя джихадистам технику и вооружение.



Учитывая сложившуюся обстановку и переход под контроль талибов границы Афганистана с республиками Средней Азии, Москва сколачивает оборонительный альянс с участием Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и российских войск. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон нанёс визит главе Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову, вероятно, попытался его уговорить на совместные оборонительные действия против талибов, если таковые начнут наступление на север, за пределами Афганистана. Поскольку никаких вестей о присоединении Ашхабада к наметившемуся временному блоку – нет, можно сделать вывод, что туркменский лидер проявил несговорчивость.

Как бы то ни было, Москва, Бишкек, Душанбе и Ташкент готовятся к отражению нашествия с юга, не полагаясь на увещевания талибов, что те не намерены воевать за границами Афганистана.

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