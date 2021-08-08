Avia.pro вновь обсуждает тему о возможностях крымской группировки сил и ЧФ РФ уничтожить корабли и самолёты НАТО в Чёрном море

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8 августа 2021, 09:30 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Портал Avia.pro цитирует неназванного аналитика, который перечисляет зенитные ракетные системы и береговые ракетные комплексы, размещённые в Крыму, которые способны уничтожить корабли и самолёты НАТО над Чёрным морем. Стоит отметить, что озвучены далеко не все возможности российских ВС.

Неназванный аналитик заявил Avia.pro: «Если судить даже самым строгим образом, то на сегодняшний день Россия может закончить любой вооружённый конфликт в Черноморском регионе всего лишь за 20-25 минут. Любые самолёты и беспилотники противника будут поражены комплексами С-300, С-350 и С400; враждебные корабли будут уничтожены БРК «Бастион» и «Бал», а в случае необходимости проведения контратаки, авиация и флот могут уничтожить любую страну региона». На самом деле этот аналитик «слегка загнул» насчёт уничтожения любой страны в регионе. Это не так, хотя бы потому что такой задачи у ВС РФ в принципе нет. К тому же перечислены далеко не все средства, которые может задействовать Южный военный округ для поражения авиации и кораблей НАТО.

При уничтожении авиации противника ЮВО, кроме перечисленных ЗРС будет применять свою истребительную авиацию, средства РЭБ и средства ПВО, установленные на кораблях ЧФ.

Морская авиация ЧФ внесёт свою лепту в роли могильщика натовского флота. Главным неядерным козырем в рукаве России являются гиперзвуковые ракетные комплексы воздушного базирования «Циркон». Таковые, кстати есть в распоряжении Южного военного округа, прикрывающего Черноморский регион. Например, системы ПВО/ПРО натовских кораблей всё же могут сбивать противокорабельные крылатые ракеты, а против «Цирконов» они абсолютно бессильны.

Помимо береговой обороны в Чёрном море есть российский Черноморский флот. В его составе находится соединение дизель-электрических подводных лодок, каждая вооружена крылатыми ракетами «Калибр», противокорабельными крылатыми ракетами 3М54К, торпедами и морскими минами. В составе флота 30-я дивизия НК – это 6 кораблей дальней морской зоны с ракетным вооружением. Две бригады кораблей охраны водного района, всего 20 вымпелов с артиллерийским, торпедным и минным вооружением.

Кроме того: дивизион малых ракетных кораблей (6 вымпелов) и дивизион ракетных катеров (5 вымпелов).

Согласитесь силы немалые, стоит учесть, что у них за спиной вся военная мощь России, включая самое современное в мире ядерное оружие морского, сухопутного и воздушного базирования.

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