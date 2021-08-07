На границе Армении и Азербайджана опять произошла перестрелка

Аргументы Недели → Армия 13+

7 августа 2021, 18:20

Фото: Соцсети

Военные Армении и Азербайджана вступили в очередную перестрелку на границе АР и Нахичеванской области в районе населённого пункта Садарак. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на источники в Армении и в Азербайджане.

В Баку обвинили армянских военных в обстреле на границе Нахичевани близ города Садарак. Военное ведомство Азербайджана сообщило о том, что противник открыл огонь по позициям азербайджанской армии, который не остался безответным. Похоже, опять обе стороны стреляли в воздух, поскольку потерь ни у кого нет. Стоит отметить, что мастерство у противников стрелять на непоражение заметно возросло.

В свою очередь в Ереване обвинили азербайджанскую сторону в обстреле позиций армянской армии, на другом участке границы - в Сюникской области. В сообщении говорится: «7 августа с 11:40 до 12:00 подразделения ВС Азербайджана вели огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Черного озера Сюникской области. После ответных действий армянской стороны огонь противника был подавлен. С армянской стороны потерь нет».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости