Талибы захватили столицу приграничной провинции Джаузджан
7 августа 2021, 15:52
Вооружённые формирования радикального движения Талибан (запрещено в России) после ожесточённых боёв, которые длились около недели, захватили столицу провинции Джаузджан – крупный город Шеберган. Об этом пишет агентство «Интерфакс», ссылаясь на афганский телеканал Tolo.
Талибы после недели уличных боёв выбили правительственные войска из важного регионального центра Шеберган, который является столицей провинции Джаузджан, граничащей с Туркменией и Узбекистаном. Армии удалось удержать за собой только местный аэропорт.
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