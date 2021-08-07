Аргументы Недели Армия 13+

Талибы захватили столицу приграничной провинции Джаузджан

, 15:52

Талибы захватили столицу приграничной провинции Джаузджан
Фото: Соцсети

Вооружённые формирования радикального движения Талибан (запрещено в России) после ожесточённых боёв, которые длились около недели, захватили столицу провинции Джаузджан – крупный город Шеберган. Об этом пишет агентство «Интерфакс», ссылаясь на афганский телеканал Tolo.

Талибы после недели уличных боёв выбили правительственные войска из важного регионального центра Шеберган, который является столицей провинции Джаузджан, граничащей с Туркменией и Узбекистаном. Армии удалось удержать за собой только местный аэропорт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Общество

Глава Минздрава Михаил Мурашко охарактеризовал третью волну коронавируса более агрессивной из-за мутаций

Глава Минздрава Михаил Мурашко охарактеризовал третью волну коронавируса более агрессивной из-за мутаций

Третья волна коронавирусной инфекции COVID-19 более агрессивна и быстрее распространяется среди населения, поскольку меняется штамм. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что дельта-штамм коронавируса более заразен.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия