Иракские военные уничтожили базу боевиков «чёрного халифата»

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7 августа 2021, 15:20

Фото: Соцсети

Пресс-служба армии Ирака сообщила о проведении успешной операции против боевиков «Исламского государства» (ИГ, ДАИШ- запрещено в России) в центре страны близ населённого пункта Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин. Об этом пишет сирийское государственное новостное агентство «САНА».

Из слов пресс-секретаря Вооружённых сил Ирака Яхья Расула стало известно, что силовики провели поиск базы исламистов из ИГ/ДАИШ в районе Туз-Хурмату, им удалось обнаружить и уничтожить в ходе которой удалось уничтожить пять укрытий и туннель террористов, в которых хранились взрывные устройства и минометные снаряды. По всей территории Ирака ведётся поиск и ликвидация остатков банд террористов, - сообщает пресс-служба ВС РИ.

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