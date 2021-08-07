Полк ЗРК С-400 в Калининградской области отразил воздушное нападение условного противника
7 августа 2021, 15:09
Подразделения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 соединения ПВО Балтийского флота провели плановые учения по отражению авианалета условного противника в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В Калининградский области прошли двусторонние учения зенитных ракетных расчётов ЗРК С-400 «Триумф». По сценарию учений боевые самолёты противника нарушили границу РФ а зенитные ракетные комплексы выполнили действия по их обнаружению и уничтожению. Роль противника исполняли истребители Су-27 авиадивизии Морской авиации Балтийского флота.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.