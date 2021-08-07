Полк ЗРК С-400 в Калининградской области отразил воздушное нападение условного противника

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7 августа 2021, 15:09

Фото: Соцсети

Подразделения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 соединения ПВО Балтийского флота провели плановые учения по отражению авианалета условного противника в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В Калининградский области прошли двусторонние учения зенитных ракетных расчётов ЗРК С-400 «Триумф». По сценарию учений боевые самолёты противника нарушили границу РФ а зенитные ракетные комплексы выполнили действия по их обнаружению и уничтожению. Роль противника исполняли истребители Су-27 авиадивизии Морской авиации Балтийского флота.

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