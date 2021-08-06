МБР «Сармата» поступит на вооружение РВСН РВ в 2022 году

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6 августа 2021, 19:08

Фото: Соцсети

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что лётные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в этом году и закончатся следующем. А на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) этот комплекс поступит в 2022 году, сообщает ДИМК МО РФ.

Выступая в пятницу на заводе «Красмаш», где, собственно, и производится «Сармат» Шойгу сказал: «Летные испытания (начнутся – ред.) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место (дислокации полка – ред.) говорить не буду, неподалёку». Похоже, что имеется ввиду Барнаульское соединение РВСН, оно как раз дислоцируется неподалёку по сибирским меркам менее 700 км от Красноярска.

Напоминаем, что МБР «Сармат» способна нести более 10 ядерных боеголовок на расстояние от 18 тыс. км и дальше. Эту ракету рассматривают как носителя гиперзвукового планирующего блока «Авангард», способную развивать скорость выше 20 Махов.

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