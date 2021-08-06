Состоялись совместные учения китайских и российских истребителей

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6 августа 2021, 18:45

Фото: Соцсети

Прошли совместные тренировки российских истребителей Су-30СМ и китайских Дзянь-11 и Дзянь-7 в рамках подготовки к масштабным стратегическим совместным учениям «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021» Вооружённых сил (ВС) РФ и Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа России.

Самолёты российских ВКС и ВВС НОАК участвовали в совместных полётах, в ходе которых отрабатывались авиационные удары по условным наземным целям вероятного противника осколочно-фугасными авиационными бомбами. В ходе выполнения учебно-боевой задачи российские и китайские истребители отточили своё мастерство в преодолении зон ПВО противника и в уходе от его средств поражения. ВКС РФ представили многофункциональные истребители Су-30СМ поколения 4++. Китайские ВВС задействовали в тренировке самолёты старого образца: Дзянь-11 (копия Су-27) и Дзянь-7 (копия МиГ-21).

Данное мероприятие является подготовкой к совместным стратегическим учениям ВС РФ и НОАК «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021», которые пройдут на китайском полигоне Цинтунся» с 9 по 13 августа. В них примут участие около 13 тыс. военнослужащих двух стран, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

Напоминаем, что в настоящее время ВМС США проводят самые крупные манёвры за последние 40 лет, охватывающие несколько ТВД в Атлантике и Тихом океане, а также 17 часовых поясов. В манёврах участвуют 36 кораблей, в том числе авианосцы и стратегические подводные лодки, а также 25 тыс. моряков и морпехов. Перед участниками поставлена задача, продемонстрировать потенциальному противнику (России и Китаю), как флот и морская пехота США будут брать под свой контроль различные морские театры военных действий. Особое внимание будет обращено на Чёрное, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря. Поэтому Генштабы РФ и КНР ожидают провокации со стороны ВМС и КМП США в вышеуказанных ТВД.

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