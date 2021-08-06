Реформа российских Вооруженных сил в основном завершена

Аргументы Недели → Армия 13+

6 августа 2021, 17:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Глава военного ведомства РФ считает, что основные преобразования Вооружённых сил России завершены, они являются современными, мобильными, компактными и обладают высокой боеспособностью. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Выступая на «Красмаше» Сергей Шойгу заявил: «В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены. Создан новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях. Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации». Он так же отметил, что российская армия в результате реформ стала современной, мобильной, компактной и боеспособной. Министр отметил, что

доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах — до 86%.

Стоит отметить, что в военном строительстве не может быть верхнего предела и всегда будет необходимость в проведении некоторых преобразований. Во многом неурядицы в войсках происходят из-за человеческого фактора, который устранить невозможно, поскольку армия, это в первую очередь – люди.

Действительно сейчас Россия получила пять полноценных военных округов, которые прикрывают соответственно южное, западное, северное и водочное стратегические направления. Каждое их этих восковых объединений (кроме Центрального военного округа) имеет полную межвидовую группировку сил и средств, включая военно-морскую составляющую. Центральный военный округ, вероятно, в силу своего географического положения не получил в оперативное подчинения ни флота, ни флотилии. Хотя, по логике вещей ему можно было бы подчинить Каспийскую флотилию или часть её. Поскольку ЦВО ориентирован на прикрытие среднеазиатского стратегического направления и при необходимости поддержка боевыми кораблями с Каспия ему бы не помешала.

И ещё, требуется значительно усиление ВМФ страны, главным образом за счёт ледокольного типа авианесущих кораблей с атомными силовыми системами, ракетным вооружение, способностью размещать на борту десант. Скорее всего стоит отказаться от крупных авианосцев, не следовать американскому примеру, а развивать палубную авиацию вертикального взлёта и посадки. Эта необходимость диктуется наличием длиной северной и восточной береговой линии у России. Для организации её надёжной обороны сложно создать разветвлённую дорожную сеть в заполярье и на Дальнем Востоке страны.

Дорогостоящий воздушный транспорт так же требует соответствующей инфраструктуры. И только крупные универсальные десантные авианесущие корабли ледокольного типа с мощными атомными силовыми системами будут надёжны и эффективны при защите наших северных и дальневосточных рубежей. Подводный флот ВМФ Р Ф так же имеет ключевое значение, но планы в развитии этого сегмента уже более-менее ясны.

Конечно же новые веяния времени требуют развития десантных сил и робототехники способной действовать автономно. В сухопутном сегменте ВС, скорее всего, уже в ближайшие 30 – 40 лет также необходимо будет делать упор на создание летающих транспортных платформ вертикального -взлёта и посадки. Какая судьба ждёт гусеничные и колёсные бронированные платформы сказать сложно, скорее всего их роль и доля в оснащении ведущих мировых армий уменьшится. Место современных танков, вероятно, займут шагающие платформы.

Значительно увеличится доля воздушных, сухопутных морских и космических роботизированных систем. Они получат большую автономность в действиях, пока неясно как будет решаться проблема защиты каналов управления ими.

Продолжится развитие высокоточного, энергетического и другого высокотехнологичного вооружения. Также есть опасность, что будет совершенствоваться микробиологическое оружие. Что требует задуматься о мерах эффективной защиты от него.

Не надо быть пророком, чтобы предвидеть, что продолжится совершенствование информационных и цифровых технологий. Также, многократно увеличится вес космической составляющей вооружённых сил. В целом, космос станет играть более заметную роль в жизни нашей цивилизации.

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