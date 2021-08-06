Российско-узбекские учения вблизи границ с Афганистаном завершились

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6 августа 2021, 15:54

Фото: Соцсети

На полигоне «Термез» Вооружённых сил Узбекистана, близ афганской границы завершилась активная фаза объединённых российско-узбекских тактической учений «Юг-2021». Об этом сообщает агентство «РИА-Новости». За финальной частью манёвров наблюдали начальники Генеральных штабов ВС России и Узбекистана.

По замыслу учений подразделения ВС РФ и Республики Узбекистан (РУ) в ходе боевых действий, используя тактику активной обороны не допустили прорыва радикальных военизированных формирований через государствую границу РУ в северном направлении. За ходом финальной части манёвров наблюдали НГШ ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и НГШ ВС РУ генерал-майор Шухрат Халмухамедов.

В завершающей фазе учебных боёв условный противник занял небольшой населённый пункт и окопался в нём. Войска союзников блокировали террористов и в ходе напряжённого боя уничтожили их.

В манёврах было задействовано всего около 1,5 тысяч штыков из состава ВС России и Узбекистана, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, 4 самолета Ту-22М3 ВКС РФ.



Подводя итоги учений Валерий Герасимов сказал: «Подобные мероприятия будут способствовать повышению боевой выучке подразделений и воинских частей российских и узбекистанских Вооружённых сил, укреплению взаимодействия и выработке единых подходов к решению задач борьбы с международным терроризмом».

НГШ ВС РФ считает, что совместные военные мероприятия Москвы, других участников ОДКБ и Ташкента позволят создать надежный оборонный потенциал, способный противостоять современным вызовам и угрозам безопасности в Центральной Азии.

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