Шойгу заявил о ключевом значении в современном бою БЛА и роботов

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6 августа 2021, 15:32

Фото: Соцсети

В современных войнах результат боевых действий во многом зависит от робототехники и беспилотных летательных аппаратов (БЛА), необходимы новые подходы к военному планированию и подготовке специалистов для управления военными роботами и АПЛ в бою. На эту тему ряд заявлений сделал Сергей Шойгу в ходе визита на завод «Красмаш», сообщает ДИМК МО РФ.

На встрече с красмашевцами министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу говорил о важном месте в современном бою беспилотных летающих платформ и роботизированной техники.

В частности, он сказал: «Появились ударные беспилотники. Их много - разных. Появились беспилотники, которые работают не на расстоянии в 200-300 километров, а на тысячи километров. Они оснащены оружием, действующим на дистанции 500 километров, есть и больше…Мы создали центр робототехники – потому что появись боевые роботы, которых 10 лет назад можно было увидеть только в кино, и то – в фантастическом. А сегодня это уже реальность».

Министр также пояснил, что военное ведомство начало «подготовку специалистов бесплотной авиации ещё пять лет назад. За это время беспилотники превратились в серьёзную силу, очень большую угрозу для противника, нужны другие знания, новые специалисты – как для обслуживания, ремонта, так и для работы на этой технике».

Для развития робототехники в Минобороны созданы более 300 новых программ. Кроме того, он подчеркнул, что российское военное ведомство внимательно следит за тем, как развивают вышеуказанные направления передовые военные державы на планете. К слову, Вооружённые силы Дании набирают для управления БЛА и роботами – наиболее успешных в компьютерных играх геймеров.

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