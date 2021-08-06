Шойгу: АПЛ «Красноярск» будет нести высокоточное оружие большой дальности

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6 августа 2021, 15:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В ходе визита на «Красмаш» министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал красмашевцам о том, что новую многоцелевую подлодку «Красноярск» четвёртого поколения, проекта 885М «Ясень», оснастят дальнобойным высокоточным оружием. Она способна будет атаковать самые труднодоступные районы. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

На встрече с работниками «Красмаша» Сергей Шойгу заявил: «Подводная лодка «Красноярск» решает важные задачи. Это самая современная лодка, которая будет нести высокоточное оружие большой дальности: она имеет возможности по проникновению в труднодоступные районы…Красноярцы могут гордиться этой лодкой». Министр признал, что вынужден тщательно выбирать слова, чтобы не разгласить секретную информацию, говоря об этой субмарине.

Напоминаем, что атомная подводная лодка (АПЛ) многоцелевого назначения К-571 «Красноярск» была спущена на воду накануне. Она является третьей в серии проекта 885М «Ясень». Имеет водоизмещение 13800 т, силовую атомную установку КТП-6, может погружаться на 600м. Численность её экипажа – 64 подводника. Субмарина может развивать скорость до 31 узла в подводном положении. Она вооружена минно-торпедными и ракетными комплексами. В перспективе её оснастят гиперзвуковым комплексом «Циркон» и, судя по словам Шойгу – не только. В стадии строительства находятся еще семь подводных крейсеров этого класса.

В ВМС США поступление на вооружение многоцелевых АПЛ четвертого поколения класса «Вирджиния» идёт несколько большими темпами, чем у нас. Сейчас в боевом составе американского подводного флота находится 19 субмарин данного класса. Всего планируется построить 38 таких кораблей.

В оснащении стратегического сегмента новыми АПЛ Россия, как говорится – впереди планеты всей. На вооружение ВМФ РФ принято четыре субмарины стратегического назначения, несущие межконтинентальные баллистические ракеты подводного старта. Это субмарины четвёртого поколения «Князь Владимир», «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах». На стапелях «Севмаша» в разной стадии строительства находятся подлодки: «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Всего намечено построить от 10 до 14 АПЛ данного класса.

Для сравнения, в ВМС США, Великобритании и Франции - нет стратегических субмарин четвертого поколения.

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