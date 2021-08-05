Эксперты обсуждают предположительные характеристики перспективной гиперзвуковой ракеты Х-95

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5 августа 2021, 19:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Эксперты сдержанно оценивают возможные технические характеристики перспективной дальней гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Х-95. Западные СМИ активно обсуждают информацию о ней и сомневаются, что она может поместиться в фюзеляже российского стратегического бомбардировщика ракетоносца Ту-160.

По мнению член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, которое цитируют различные СМИ: «Дальность Х-95 должна быть сопоставима с ракетами Х-101 или Х-555, то есть где-то от двух с половиной до пяти тысяч километров. Скорость должна быть сопоставима с полетом ракеты "Циркон", то есть порядка 6-8 скоростей звука». Но, позвольте дальность действия для ракет в пять тысяч километров относится к средней. А Зарудницкий сообщил о создании перспективной дальней ракеты. Другой эксперт - Михаил Ходарёнок сообщил изданию National Interest, что дальность полёта х-95 должна быть не меньше 5500 километров, что уже ближе к заявленному и всё же.

В сети широко обсуждаются возможные характеристики новой русской гиперзвуковой ракеты, некоторые блогеры высказывают мнение, что таковая будет иметь очень большие габариты и не поместится в фюзеляже стратегического бомбардировщика ракетоносца Ту-160. Но, как возможный носитель для этой ракеты рассматривается модифицированная до уровня Ту-160М2 версия самолёта и перспективная платформа ПАК ДА. К тому же гиперзвуковая Х-95 может крепиться и на внешних подвесках.

Так, что проблемы с её размещением явно притянуты за уши. Есть предположение, что Х-95 сможет развивать скорость более 10 Махов и предельная дальность её полёта будет значительно превышать озвученные выше значения.

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