Корабли Балтийского флота обстреляли «Калибрами» условного противника

Аргументы Недели → Армия 13+

5 августа 2021, 19:08

Фото: Соцсети

Корабельный ударный отряд Балтийского флота в составе двух МКР «Советск» и «Мытищи» провели электронные пуски противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр» по морским целям условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ходе командно-штабных учений боевые корабли из состава военно-морской базы в Балтийске, провели электронные стрельбы комплексами «Калибр-НК». Огонь вёлся по условным кораблям вероятного противника, по информации источника – все цели поражены.

Кроме того, российские МКР «Советск» и «Мытищи», задействованные в учениях, отразили воздушную атаку авиации условного противника, противодиверсионные действия и постановку радиоэлектронных помех на ближнем рубеже. Задачи корабли выполняли в боевом взаимодействии друг с другом.

Данные учения носят плановый характер, однако, они проходят на фоне повышенной активности НАТО у Российских границ и крупномасштабных учений ВМС США Large Scale Exercise 2021, охвативших атлантический и тихоокеанский театры военных действий, сразу в 17 часовых поясах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости