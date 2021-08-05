Системы наведения и вооружение Су-34 значительно поумнели

Аргументы Недели → Армия 13+

5 августа 2021, 18:48

Фото: Соцсети

Фронтовые бомбардировщики поколения 4 + + получили новую суперинтеллектуальную авионику, где во многом внедрены и применены последние достижения в области искусственного интеллекта. Значительно увеличились возможности самолёта и его экипажа в ведении разведки, обнаружении и уничтожении целей. Су-34 (именно о них идёт речь) были опробованы в боевой обстановке в Сирии. Об этом пишет ДИМК МО РФ.

Внедрение новых технологий позволило в три раза ускорить процесс загрузки информации о противнике и местности, над которой предстоит выполнить боевую задачу, в средства поражения фронтового бомбардировщика Су-34, который относится к поколению 4+ + самолётов своего класса.

Во время осмотра цеха (Новосибирского авиационного завода им. Чкалова - НАЗ) финишной сборки данного летательного аппарата министр обороны РФ заявил: «Без подробностей скажу, что освоены новые, современные, очень эффективные виды вооружения и разведки. У нас на этом самолете достигнуто, пожалуй, то, о чем давно мечтали - доведение полетного задания до вооружения сократили почти в три раза. За это я говорю спасибо и заводу, и конструкторам».

На производственных мощностях НАЗ в настоящее время ведётся сборка улучшенных образцов Су-34 и доработка тех самолётов данного типа, что были выпущены ранее и успели «послужить» в составе авиационных частей ВСК РФ.

Описывая новую версию фронтового бомбардировщика, Сергей Шойгу пояснил: «Полетное задание мы вводили до вылета, и пока мы летели, за это время обстановка успевала меняться. Сейчас полетное задание в оружие загружается в ходе полета».

Имеется в виду, что новая авионика позволяет уже в полёте оперативно обрабатывать вновь поступающую информацию о противнике и местности, над которой летит самолёт, и загружать её в систему наведения ракет класса «воздух - поверхность» и корректируемых бомб. Поскольку работа, по сути, происходит в режиме реального времени, это позволяет довести вероятность поражения целей до 100%. Помимо противника, находящегося на поверхности (морской или сухопутной), новый фронтовой бомбардировщик может поражать воздушные цели. То есть, при необходимости он в состоянии выполнять функции истребителя. По словам Шойгу самолёты Су-34 в новой версии уже прошли боевую обкатку в Сирии.

ДИМК МО РФ поясняет: «Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет имеет экипаж из двух человек и может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты «воздух-воздух» различных типов, управляемые ракеты «воздух-поверхность», авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.

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