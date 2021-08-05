Визит Герасимова в Узбекистан указывает на осложнение обстановки на афганской границе

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5 августа 2021, 16:52 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Находясь с визитом в Узбекистане, начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил о необходимости для Войск РФ и данной среднеазиатской республики быль в готовности противостоять террористическим бандам, которые в любой момент могут начать наступление в северном направлении. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Валерий Герасимом направился в Узбекистан для оценки оперативной обстановки и инспектирования хода совместных российско-узбекских военных учений, которые проходят на полигоне «Термез» в Сурхандарьинской области, близ афганской границы. Визит практически на передовую линию, где с обратной стороны уже во всю хозяйничают радикалы военачальника столь высокого уровня означает, что оперативная обстановка в регионе значительно осложнилась и есть тенденции к её ухудшению.

Если рассматривать всю границу Афганистана, её туркменский, узбекский и таджикский отрезки, как единую линию фронта, то именно узбекская часть – является его центром. Узбекистан и Афганистан здесь разделяет Амударья, форсирование которой представляет некоторую трудность, но, не запредельную. К тому же, данный участок имеет развитую дорожную сеть и удар талибов именно сюда позволит им при успехе выйти на оперативный простор с возможностью манёвра как в восточном, так и в западном направлениях. То есть под угрозой вторжения оказываются и Таджикистан, и юго-восточная часть Узбекистана.

В ходе встречи с НГШ ВС Узбекистана Шухратом Халмухамедовым, Валерий Герасимов заявил: «В текущей военно-политической обстановке с учетом угроз, исходящих от международного терроризма, наши Вооружённые силы - России и Узбекистана должны быть готовы вместе противодействовать этим террористическим бандам». Эта общая формулировка уже говорит о многом. Понятно, что главная часть переговоров двух военачальников никогда не станет достоянием общественности.

Но, в целом явно, что ситуация на южных границах среднеазиатских государств (бывших советский республик) осложняется и близка к критической. Необходимо учитывать, что сам Талибан не монолитен и в его составе воюют представители народов Средней Азии, Кавказа и России, решение на прорыв в северном направлении могут принять полевые командиры несогласуя его с центром. Корме того, на территории Афганистана действуют другие исламистские вооружённые группировки. К примеру, ветвь «Исламского государства» (ИГ запрещено в России) – вилаят Хорасан. А как известно, ИГ стремиться к мировому господству, для его формирований нет идеологических препятствий для движения на север.

Стоит отметить, что есть опасность прорыва радикальных исламистских группировок из Афганистана через туркменскую границу. Особенно на её западном участке, имеющем равнинный ландшафт и без каких-либо препятствий в виде рек. Но, о желании и шагах Ашхабада в сторону сотрудничества с Москвой в организации совместной с ОДКБ обороны против нашествия с юга – никаких сведений нет. Возможно, что-то и происходит, но, держится в секрете.

В связи с обострившейся в регионе ситуацией Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии. Кроме того, оказывается содействие управлению и штабам ВС региона в военном строительстве и военном планировании.

Из уст Валерия Герасимова стало известно: «В целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз спланирован ряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества, в рамках военно-технической помощи».

Ранее, в Новосибирске, министр обороны Сергей Шойгу заявил: «Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость».

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