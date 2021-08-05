Российское военное ведомство рассчитывает на закупку большого количества сверхзвуковых БПЛА С-70 «Охотник» к 2022 году

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5 августа 2021, 15:53

Фото: Соцсети

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассчитывает заключить контракт на закупку Вооружёнными силами России большого количества тяжёлый ударных сверхзвуковых беспилотников С-70 «Охотник». Готовность для серийного производства этого летательного аппарата ожидается в 2022 году. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Перспективный беспилотный летательный аппарат будет иметь значительное преимущество перед зарубежными образцами в технических характеристиках и по огневой мощи. По сравнению с ними турецкие «Байрактары» и американские «Риперы» - это совершенно неманевренные тихоходы. На совещании, которое прошло на Новосибирском авиастроительном заводе имени Чкалова, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил: «Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооружённых силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт. Это нужно для того, чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения».

Такой подход и интерес к отечественной военной продукции Минобороны РФ гарантирует устойчивую прибыли и возможность работы российским оборонным предприятиям на определённую перспективу. И это можно назвать положительным явлением во взаимодействии отечественного ОПК с российским военным ведомством.

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