Группы спецназа России и Узбекистана провели диверсионные действия в тылу условного противника

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5 августа 2021, 13:16

Фото: Соцсети

В ходе совместных российско-узбекских военных учений на полигоне «Термез» в узбекской Сурхардарьинской области близ границ с Афганистаном, объединённая группа спецназа провела диверсионные действия в тылу словного противника. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Заброску узбекских и российских спецназовцев в тыл радикальным исламистским формированиям провели вертолётами Ми-171 и Н-215. Высадку осуществили по спусковым канатам, с высоты 25 метров на неподготовленные площадки.

Задачей спецназа было - провести разведку района, обнаружить и уничтожить лагерь условных незаконных вооруженных формирований. Бойцы провели все действия быстро и эффективно, затем совершили марш на пункт сбора.

В ЦВО напомнили, что в «совместном российско-узбекском учении на полигоне «Термез» принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан». Эти манёвры проходят на фоне наступления военизированных формирований радикального движения Талибан (запрещено в России) в соседнем Афганистане. Страны ОДКБ и Узбекистан проводят подготовку коллективной обороны на случай, если талибы или другие исламистские группировки вознамерятся прорваться на территорию стран Средней Азии.

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