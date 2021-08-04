В Волгоградской области стартовали военные учения «Индра-2021»

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4 августа 2021, 21:15

Фото: Соцсети

В Южном военном округе (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области страховали совместные российско-индийские военные учения сухопутных войск «Индра-2021». Об этом сообщает ДИМК Минобороны РФ.

В торжественном открытии совместных российско-индийских манёвров приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и Индии, представители командования ЮВО, Вооруженных сил Индии, рота почетного караула и военный оркестр одного из соединений ЮВО.

ДИМК МО РФ сообщает: «Учение «Индра-2021» проходит на полигоне Прудбой в Волгоградской области с 1 августа по 13 августа текущего года. В нём принимают участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии. В мероприятиях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град», автомобильную технику повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовую и армейскую авиацию ЮВО, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника».

В ходе манёвров военнослужащие двух стран отработают антитеррористические действия, включая поиск и уничтожение банд радикалов в городских условиях и в сельской местности. Также предусмотрены тренировки в поиск и ликвидации взрывных устройств, ведении радиационной, химической и биологической разведки и защите.

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