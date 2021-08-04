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«Искандеры» условно уничтожили скопление боевой техники НАТО в момент выгрузки на берег с десантных кораблей

, 18:39

«Искандеры» условно уничтожили скопление боевой техники НАТО в момент выгрузки на берег с десантных кораблей
Фото: Соцсети

В ракетном соединении 6-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках проверки боевой готовности выполнены электронные стрельбы оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» по береговым целям условного противника, имеется ввиду НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В Ленинградской области ракетная бригада ОТРК «Искандер-М» 6-й общевойсковой армии отразила условную высадку десанта НАТО на российское побережье во взаимодействии с артиллеристами. При этом использовалась сете-центрическая система управления боем. Ракетчики и артиллеристы успешно выполнили поставленную пред ними задачу. Морской десант уловного противника и скопление его боевой техники были уничтожены при высадке и выгрузке на берег.

Ракетные установки и артиллерия провели быструю смену огневых позиций, чтобы уйти от ответного удара вероятного противника. Были также совершены марши и контрмарши, маневры огнём и колёсами с учётом быстро меняющейся оперативной обстановки.

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