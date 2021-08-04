Аргументы Недели Армия 13+

В России создается подводный робот, оснащённый гидроакустическими системами способными обнаруживать незаметные субмарины

, 17:48

В России создается подводный робот, оснащённый гидроакустическими системами способными обнаруживать незаметные субмарины
Фото: Соцсети

По данным газеты «Известия», в России проходят испытания беспилотного подводного аппарата (БПА), оснащенного гидроакустическими комплексами. Ранее и сейчас применялись и применяются прикрепленные к кораблю длинным гибким тросам длиной более мили, буксируемые передатчики и приемники гидролокатора находятся на достаточном удалении от шума буксирующего надводного корабля, поэтому они меньше подвержены помехам.

Обратной стороной этой медали является то, что, как и автомобиль, буксирующий прицеп - буксирующее судно движется медленнее и должно осторожно маневрировать, чтобы не порвать трос. Поэтому возникла идея прикрепить гидролокатор и трос к дистанционно управляемому подводному роботу, который может работать отдельно от базового корабля, и который может пользоваться преимуществами буксируемого комплекса, не будучи ограниченным им.

Внешне робот-буксировщик напоминает небольшую подводную лодку с килем и несколькими рулями глубины, сообщили «Известиям» в ВМФ России. Он расположен на торце антенны и регулирует глубину ее погружения, а также при необходимости руление во время маневров корабля.

Предполагается, что с помощью перспективного БПА можно будет со стопроцентной надёжностью обнаруживать самые незаметные лодки вероятного противника, например, американские субмарины класса Seawolf.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 4 августа, заявил, что санитарные пропуска в стране будут введены, несмотря на то, что десятки тысяч граждан протестуют против введения данной меры.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Неизвестный мужчина зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает взорвать гранату

Неизвестный мужчина в среду зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает гранатой. Телеканал «Украина 24» передает информацию о происшествии. Мужчина предупредил о захвате правительственного здания. Он грозит, что «живым оттуда не уйдет». Судя по видео, нападавший держит похожий на гранату предмет. Полиция Киева выехала на место ЧП.