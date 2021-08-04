В России создается подводный робот, оснащённый гидроакустическими системами способными обнаруживать незаметные субмарины

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4 августа 2021, 17:48

Фото: Соцсети

По данным газеты «Известия», в России проходят испытания беспилотного подводного аппарата (БПА), оснащенного гидроакустическими комплексами. Ранее и сейчас применялись и применяются прикрепленные к кораблю длинным гибким тросам длиной более мили, буксируемые передатчики и приемники гидролокатора находятся на достаточном удалении от шума буксирующего надводного корабля, поэтому они меньше подвержены помехам.

Обратной стороной этой медали является то, что, как и автомобиль, буксирующий прицеп - буксирующее судно движется медленнее и должно осторожно маневрировать, чтобы не порвать трос. Поэтому возникла идея прикрепить гидролокатор и трос к дистанционно управляемому подводному роботу, который может работать отдельно от базового корабля, и который может пользоваться преимуществами буксируемого комплекса, не будучи ограниченным им.

Внешне робот-буксировщик напоминает небольшую подводную лодку с килем и несколькими рулями глубины, сообщили «Известиям» в ВМФ России. Он расположен на торце антенны и регулирует глубину ее погружения, а также при необходимости руление во время маневров корабля.

Предполагается, что с помощью перспективного БПА можно будет со стопроцентной надёжностью обнаруживать самые незаметные лодки вероятного противника, например, американские субмарины класса Seawolf.

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