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На фоне военной активности Украины в Крыму прошли учения сил ПВО/ПРО

, 17:24

На фоне военной активности Украины в Крыму прошли учения сил ПВО/ПРО
Фото: Соцсети

В Крыму в районах аэродромов морской авиации ЧФ прошли учения зенитно-ракетного полка армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Расчеты зенитных комплексов «Оса» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» отработали вопросы поиска, обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных целей в вероятного противника, условно вторгшегося в воздушное пространство РФ или угрожающего полуострову.

Зенитчики также отработали взаимодействие с самолётами и вертолетами морской авиации и ПВО Черноморского флота и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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