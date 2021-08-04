На фоне военной активности Украины в Крыму прошли учения сил ПВО/ПРО

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4 августа 2021, 17:24

Фото: Соцсети

В Крыму в районах аэродромов морской авиации ЧФ прошли учения зенитно-ракетного полка армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Расчеты зенитных комплексов «Оса» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» отработали вопросы поиска, обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных целей в вероятного противника, условно вторгшегося в воздушное пространство РФ или угрожающего полуострову.

Зенитчики также отработали взаимодействие с самолётами и вертолетами морской авиации и ПВО Черноморского флота и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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