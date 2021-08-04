Двухэтапный подъём на Эльбрус команд российских силовых ведомств выявил победителя

Аргументы Недели → Армия 13+

4 августа 2021, 15:24 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Горные стрелки и десантники Вооружённых сил, команды Росгвардии и ФСО участвовали в соревнованиях по подъёму на Эльбрус. Мероприятие проводилось в два этапа. На первом - команды совершили переход от посёлка Азау к Приюту Одиннадцати. На втором – состоялся забег от приюта на западную вершину Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе подъёма от поляны «Азау» до приюта «Одиннадцати» команды преодолели 1830 м перепада высот. Лидировали росгвардейцы с результатом 2 ч. 35 мин. 45 сек. Вторыми были фэсэошники, потратившие на это 2 ч. 49 мин. 55 сек. Тройку лидеров (из четырёх участников) десантники, их время - 2 ч. 51 мин. 54 сек. Команда Южного военного округа, оказалась позади с результатом 2 ч. 52 мин. 15 сек.

После отдыха, в 3 часа ночи участники соревнований начали восхождение на западную вершину Эльбруса перепад высот между этими точками составляет 1512 м. Стоит учесть, что на этом отрезке подъёма на восходителей воздействуют низкие температуры, разряженный воздух и возможные выходы сероводорода из недр Эльбруса, поскольку он хоть и спящий, но всё же – вулкан.

Маршрут второго этапа по классике от приюта идёт между двумя скальными грядами к скалам Пастухова, затем после небольшого подъёма вверх восходители переходят на траверс выводящих их на перемычку далее путь лежит налево по взлёту на западную Вершину. При желании можно затем, с перемычки зайти и на восточную вершину, здесь подъём не такой крутой. Подъём на две вершины в ходе одного восхождения называется «Крест Эльбруса». Но команды ограничились одной вершиной. Стоит отметить, что они показали не выдающийся, но – весьма неплохой результат по времени.

В соревнованиях силовиков лидировала команда Росгвардии с результатом 3 ч. 53 мин. 15 сек. Вторыми на этот раз были десантники (их время 4 ч. 17 мин. 50 сек.), на третье место вырвалась команда Южного военного округа, поднявшаяся на вершину за 4 ч. 24 мин. 25 сек.

В прошлом, некоторые восходители умудрялись пройти от бочек до вершины (перепад высот 1892м) менее чем за 2 часа. Правда двигались они налегке, в утеплённой одежде, горных ботинках. Из снаряжения были лишь кошки и телескопические палки. Были и такие, кто выходил ночью из гостиницы Иткол и совершал восхождение на восточную вершину Эльбруса (перепад высот около 3590 м) без всякого промежуточного отдыха, через перевал Ирикчат, вдоль лавового конуса.



Стоит отметить, что в советские времена армейский спортивный альпинизм был на высоте. Команды округов практически постоянно занимали призовые места в чемпионатах СССР. Сейчас о таких результатах неслышно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости