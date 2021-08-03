Треть сборной РОК на Играх в Токио — это российские армейцы

Аргументы Недели → Армия 13+

3 августа 2021, 20:18

Фото: Соцсети

Сергей Шойгу заявил, что армейские спортсмены завоевали 34 из 50 медалей, добытых сборной российского Олимпийского оргкомитета на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, треть национальной команды – это спортсмены армейцы, пишет ДИМК МО РФ.

В ходе селекторного совещания Шойгу заявил: «Хочу отметить вклад спортсменов Центрального спортивного клуба Армии в успешное выступление российской команды. 109 представителей ЦСКА - ровно треть от всей нашей сборной - выступают на спортивных аренах Японии. И в процентном, и в количественном отношении это больше, чем было в 2012-м в 2016-м годах в Лондоне и Рио-де-Жанейро».

Армейцы преобладают в таких видах спорта, как лёгкая атлетика, парусный спорт, стрельба из лука, современное пятиборье, фехтование, дзюдо, вольная и греко-римская борьба. И полностью представлены в тяжёлой атлетике, тхэквондо и скалолазании.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости