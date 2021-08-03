Аргументы Недели Армия 13+

На Международном военно-техническом форуме Россия покажет оружие и технику, разработанные для Арктики

, 20:01

На Международном военно-техническом форуме Россия покажет оружие и технику, разработанные для Арктики
Фото: Соцсети

Международный военно-технический форум (МВТФ-2021), запланированный на конец августа, пройдёт в Алабино и на аэродроме Кубинка, в Московской области. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в нём пожелали участвовать делегации из 81 страны. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Информация о желании военных министерств 81 страны участвовать в МВТФ-2021 была озвучена на селекторном совещании Минобороны России во вторник. Ожидается что на мероприятии будут представлены свыше 20 тыс. образцов военной продукции от более 1500 предприятий.

На площадках форума планируется провести «более 180-ти научно-деловых мероприятий по военному строительству, развитию отечественной оборонной промышленности и международному военному сотрудничеству». Наибольший интерес представляет тематика, затрагивающая технологии, связанные с использованием искусственного интеллекта. Россия представит образцы техники и вооружения, разработанные специально для использования в арктических условиях.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Глава ДНР Пушилин: военный конфликт в Донбассе «подходит к логическому завершению»

Глава ДНР Пушилин: военный конфликт в Донбассе «подходит к логическому завершению»

Военный конфликт на территории Донбасса «подходит к логическому завершению». Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил некоторое время назад Денис Пушилин, глава непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью