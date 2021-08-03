На Международном военно-техническом форуме Россия покажет оружие и технику, разработанные для Арктики

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3 августа 2021, 20:01

Фото: Соцсети

Международный военно-технический форум (МВТФ-2021), запланированный на конец августа, пройдёт в Алабино и на аэродроме Кубинка, в Московской области. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в нём пожелали участвовать делегации из 81 страны. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Информация о желании военных министерств 81 страны участвовать в МВТФ-2021 была озвучена на селекторном совещании Минобороны России во вторник. Ожидается что на мероприятии будут представлены свыше 20 тыс. образцов военной продукции от более 1500 предприятий.

На площадках форума планируется провести «более 180-ти научно-деловых мероприятий по военному строительству, развитию отечественной оборонной промышленности и международному военному сотрудничеству». Наибольший интерес представляет тематика, затрагивающая технологии, связанные с использованием искусственного интеллекта. Россия представит образцы техники и вооружения, разработанные специально для использования в арктических условиях.

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