Россия значительно усилит ВМФ и ВКС

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3 августа 2021, 17:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В ходе селекторного совещания министр обороны России сообщил, что после модернизации тяжёлый атомный ракетный крейсер получит мощное ударное вооружение и новейшие средства ПВО/ПРО. Об этом сообщает ДИМК МО РФ. Ранее из уст начальника ВАГШ Владимира Зарудницкого стало известно, что Россия приступила к разработке новой гиперзвуковой ракеты. И это контрастно прозвучало на фоне неудач США в разработке гиперзвукового оружия.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании своего ведомства, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит передовое мощное ударное вооружение, новейшие зенитно-ракетные и противолодочные комплексы. Сейчас этот крейсер проходит этап монтажа корабельных систем и палубных механизмов на плаву. В частности, на нём ведётся установка оборудования и электромонтажные работы. На заключительном этапе модернизации корабль оснастят передовым вооружением, таким образом ВМФ РФ получит новую мощную ударную единицу.

Что получит российский военный флот в ближайшей перспективе? Сейчас ведётся строительство двух вертолётоносцев (универсальных десантных кораблей) проекта 23900 на стапелях завода «Залив» в Керчи. Их ввод в боевой состав ВМФ запланирован на 2028, 2029 годы. В планах российских кораблестроителей создать восемь фрегатов проекта 22350/22350М.

Эти корабли являются носителями «Калибров» и «Цирконов», что даёт им преимущество по ударному вооружению перед американскими эсминцами класса «Арли Бёрк». Кстати, США так и не смогли за последнее время продвинуться сколь-нибудь в разработке гиперзвукового оружия. А наши фрегаты уже в ближайшее время будут им оснащены.

Россия в высоком темпе строит ракетные корветы проектов 20380, 20385. В 2020 году был подписан контракт на создание десяти таких кораблей. Ожидается, что к 2028 году ВМФ РФ будет иметь в своём боевом составе 22 корвета. Так же создаются патрульные корабли проекта 22160, для действий в сложной ледовой обстановке – патрульные корабли ледокольного типа, проекта 22550. На стапелях заводов: Амурского, Зеленодольского, «Пелла», «Залив» производят малые ракетные корабли проектов 21631 «Буян-М» и 22800 «Каракурт». Не буду учитывать новые тральщики, десантные корабли и боевые катера.

А теперь как говорится - вкусное на десерт. Завод «Севмаш» в высоком темпе строит атомные стратегические ракетоносцы четвёртого поколения проекта 955А «Борей» предполагается, что в перспективе ВМФ РФ будет иметь в своём составе от 10 до 14 таких субмарин. В создании АПЛ данного класса Россия значительно опережает своих конкурентов: США, Британию и Францию.

Что касается многоцелевых атомных подлодок проекта 855М «Ясень», в боевом составе ВМФ всего две таких субмарины в стадии строительства и испытаний находятся еще восемь подлодок данного типа.

Есть у ВМФ РФ ещё одни туз в рукаве – это АПЛ «Хабаровск» и «Белгород» - носители «беспилотной» атомной субмарины «Посейдон». Их ввод в боевой состав флота ожидается в ближайшее время. И ещё есть в планах ВМФ модернизация АПЛ проекта 949А до уровня 949АМ и их перевооружение на ракетные комплексы «Калибр» и «Циркон».

Получат новое вооружение и ВКС России. Начальник Академии Генштаба РФ Владимир Зарудницкий сообщил в специализированной военной прессе, что намечена разработка новой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, большой дальности Х-95. Носителями нового гиперзвукового ударного комплекса станут ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М и стратеги Ту-160М, а также, в перспективе – ПАК ДА.

Похоже, гиперзвуковое вооружение дает России значительное преимущество в огневой мощи перед США и НАТО в целом. Так что американским ястребам, всё же, стоит поумерить свой бойцовский пыл и быть поаккуратнее в вербальных выпадах, дабы не смешить мировую общественность.

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