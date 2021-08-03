Аргументы Недели Армия 13+

«Ярсы» Барнаульской дивизии РВСН вышли на боевое дежурство, в рамках учений

, 14:36

«Ярсы» Барнаульской дивизии РВСН вышли на боевое дежурство, в рамках учений
Фото: Соцсети

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» Барнаульского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования с учебными задачами. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию Минобороны РФ.

В учениях Барнаульской дивизии РВСН задействовано около 1000 военнослужащих и более 200 единиц техники. Действия расчётов ПГРК отрабатываются круглосуточно.

МО РФ известило: «Стратегические ракетчики отрабатывают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне полевых позиций».

Напоминаем, что стратегический ракетный комплекс «Ярс» поступает в соединения РВСН на смену устаревшему «Тополю».

Максимальная дальность полёта новой ракеты слегка превышает 11 тыс. км. При пуске такой ракеты из Алтайского края она достигает любой точки на территории США. В составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Политика

Аксёнов прокомментировал заявление Зеленского словами «крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева»

Аксёнов прокомментировал заявление Зеленского словами «крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева»

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о словах украинского лидера Владимира Зеленского касательно Крымского полуострова. Комментируя заявление президента Украины, он подчеркнул, что жители Крыма уже прочувствовали “любовь” Киева.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью