«Ярсы» Барнаульской дивизии РВСН вышли на боевое дежурство, в рамках учений

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3 августа 2021, 14:36

Фото: Соцсети

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» Барнаульского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования с учебными задачами. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию Минобороны РФ.



В учениях Барнаульской дивизии РВСН задействовано около 1000 военнослужащих и более 200 единиц техники. Действия расчётов ПГРК отрабатываются круглосуточно.

МО РФ известило: «Стратегические ракетчики отрабатывают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне полевых позиций».

Напоминаем, что стратегический ракетный комплекс «Ярс» поступает в соединения РВСН на смену устаревшему «Тополю».

Максимальная дальность полёта новой ракеты слегка превышает 11 тыс. км. При пуске такой ракеты из Алтайского края она достигает любой точки на территории США. В составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.

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