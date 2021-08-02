Британию охватила паранойя из-за тренировок российских АПЛ четвертого поколения в северной Атлантике

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2 августа 2021, 17:31

Фото: Соцсети

Таблоид The Sun опубликовал мнение английского военного эксперта Брюса Джонса (Bruce Jones), который высказал беспокойство из-за манёвров российский атомных подводных лодок в северной Атлантике. Об этом пишет Лента.ру.

Речь идёт об учениях атомных подводных ракетоносцев Северного флота РФ в Норвежском море, в ходе которых российские субмарины погружались на глубину до 500 м. Брюс Джонс заявил британскому изданию: «Их последние действия могут быть направлены на то, чтобы подразнить НАТО, заставить страны блока понервничать».

На самом деле на Британию накатила несколько запоздалая волна паранойи. Вышеописанные учения проводились АПЛ СФ РВ ещё в начале июля. Пресс-служба СФ тогда сообщала: «Глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок».

К четвёртому поколению атомных субмарин относят стратегические лодки класса «Борей», «Борей-А» и многоцелевые АПЛ проекта 885М «Ясень-М». Никто из этого никакого секрета не делал. Наоборот всё проводилось предельно открыто, поскольку близ места погружения российских АПЛ корабли НАТО проводили свои учения во взаимодействии с морской авиацией.

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