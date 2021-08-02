Численность российских воск и техники на маневрах в Таджикистане значительно увеличены

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2 августа 2021, 17:09

Фото: Соцсети

На совместных учениях войск России, Таджикистана и Узбекистана, которые пройдут на таджикском полигоне Харб-Майдон с 5 по 10 августа увеличена численность российского личного состава и военной техники по решению командующего командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО. Эксперты считают, что речь идёт о наращивании военного присутствия ВС РФ близ южных границ Таджикистана из-за опасности прорыва через них джихадистов в северном направлении.

Учения на таджикском полигоне Харб-Майдан начнутся сразу после окончания маневров на узбекском полигоне «Термез», также расположенном близ афганской границы.

В учениях в Таджикистане примут участие воинские формирования вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана. Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. штыков, а военной и специальной техники до 420 единиц. Наращивание сил и средств осуществлено за счет артиллерийских, танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений 201-й военной базы. Всего в манёврах участвуют 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

Напоминаем, что в настоящее время идут военные учения армий тех же государств на полигоне «Термез» в Узбекистане близ афганской границы, в них задействовано примерно 1,5 тыс. войск России и Узбекистана, около 200 единиц военной техники, в том числе авиация.

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