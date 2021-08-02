Военные горные стрелки совершат забег из посёлка Азау на западную вершину Эльбруса

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2 августа 2021, 15:23 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Завершаются соревнования «Эльбрусское кольцо» в рамках АрМИ 21, в которых понимают участие команды Военнослужащие Вооруженных Сил, Федеральной службы охраны и Росгвардии. На финальном этапе представители команд совершат забег из посёлка Азау на западную вершину Эльбруса. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Сам по себе скоростной подъём из Азау на Эльбрус не требует серьёзной альпинистской подготовки, но без высоких спортивных качеств, таких как выносливость и упорство его не совершить. Высота посёлка Азау над уровнем моря 2356 м (за абсолютный ноль принят уровень Балтийского моря). Высота западной вершины Эльбруса — 5642 метра, восточной — 5621 метр.

Перепад высот при подъёме от Азау до западной вершины составит 3286 м. Стоит учесть, что поднимется придётся в разряженном воздухе с сильно заниженном парциальным давлением кислорода, в условиях низких температур (правда днём и при разогретом теле спортсмена это не ощущается). Но, самым чувствительным проблемой становятся выбросы сероводорода. Его чувствуешь, иногда, особенно отчётливо при приближении к седловине, которая достигает высоты 5325 м над уровнем моря. Не стоит забывать, что Эльбрус – это вулкан. Он и во сне дышит. А вокруг его массива из-под земли бьют источники нарзана, насыщенные сероводородом. У подножья этой горы с северной сторона у истоков реки Малки есть небольшая долина горячих гейзеров, похожих на камчатские.

Так что забег из Азау на западную вершину Эльбруса – задача не из простых здесь надо обладать хорошей физической подготовкой и марафонскими качествами. Правда уж если запланирован такой мощный забег организаторам стоит предложить участникам совершить «Крест Эльбруса», то есть входе одного восхождения подняться сразу на две его вершины.

Судя по сообщению ЮВО, восхождение совершат и другие участники соревнований. Их подъем будет разбит на два этапа с промежуточным ночным отдыхом. Сначала они пройдут от Азау до «Приюта одиннадцати» с полной экипировкой и вооружением (весом около 30 кг). А после отдыха с такой же нагрузкой поднимутся на западную вершину Эльбруса.

Пресс-служба ЮВО РФ уточняет, что в соревнованиях участвуют представители: всех военных округов, Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы охраны.

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