Войска РФ и Узбекистана отрабатывают оборону южных узбекских границ

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2 августа 2021, 14:45

Фото: Соцсети

Совместные манёвры войск России и Узбекистана начались на узбекской территории близ афганской границы на полигоне «Термез». Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа РФ.

Совместные военные учения стартовали 2 августа и продлятся до 10 августа в Сурхандарьинской области Узбекистана на полигоне «Термез» в непосредственной близости от афганской границы. В манёврах задействовано примерно 1,5 тыс. войск России и Узбекистана, около 200 единиц военной техники, в том числе авиация.

Объединённые силы отрабатывают оборону узбекских рубежей. Но, судя по всему, придётся озадачиться организацией оборонительной линии и вдоль узбекско-туркменской и казахо-туркменской границ, поскольку Ашхабад не участвуют в коллективной подготовке к защите от вторжения талибов (запрещены в России). Собственных сил Туркмении для обороны может не хватить.

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