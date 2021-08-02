«Военные» итоги недели: подготовка Украины к войне с Россией и войска НАТО у границ Белоруссии

Аргументы Недели → Армия 13+

2 августа 2021, 13:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Украина упорно готовится к войне с Россией. Вероятно, её к этому подталкивают из Вашингтона и Брюсселя. На минувшей неделе Зеленский принял законы № 5557 о национальном сопротивлении и № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тыс. штыков за счет батальонов территориальной обороны. В Минске заявили об увеличении численности сил НАТО близ белорусских границ и о возможности ввода российских войск на территорию Белоруссии при крайней необходимости. В ЗВО прошла волна военных учений. НАТО проводит учения в Грузии.



На минувшей неделе Киев вновь выступил с жёсткой антироссийской инициативой. Зеленский подписал закон № 5557, о так называемом национальном сопротивлении. По сути были легализованы чаяния украинских националистов в борьбе с инакомыслящими (всеми, кто противится человеконенавистнической политике радикальной украинизации) на территории Незалежной. Курьёзнее всего, что подписал этот закон еврей, несмотря на участие украинских националистов в жестоком уничтожении его соплеменников в 1941 -1944 годы на территории Незалежной. Неужели кровь невинных жертв, убитых с участием украинских националистов в Бабьем Яре, для него ничего не значит?



Украина, похоже идёт строгим курсом, направленным на войну с Россией. Об этом свидетельствуют её многочисленные военные провокации. 31 июля появилось сообщение державной пограничной службы Незалежной:



«Корабельно-катерный состав Мариупольского отряда Морской охраны и подразделения Военно-Морских Сил ВСУ отработали слаженность совместных действий по противодесантной обороне побережья Азовского моря. Ночью корабли и катера Морской охраны вышли в море для отработки боевых маневров. Во время артиллерийских стрельб корабли Морской охраны отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины. Во время прибытия к месту проведения стрельб, корабли Морской охраны зафиксировали приближение корабля Береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ. Несмотря на частые провокации русских в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но «недружественные соседи» легли в дрейф и наблюдали с расстояния около 6 морских миль».



На счёт кораблей – это очень громко сказано. На деле, несколько артиллерийских катеров класса «Гюрза» вышли далеко за пределы украинских территориальных вод и открыли там беспорядочную стрельбу. Естественно, на это отреагировали боевые российские корабли.



В Донбассе наблюдается активизация украинской артиллерии. За последние несколько суток обстрелам подверглись позиции милиции ДНР, главным образом на юге республики, погибли 12 ополченцев. Примерно месяц назад стало известно, что Незалежная заказала около 3500 снайперских винтовок в США, а в центрах подготовки ССО ВСУ иностранные инструкторы приступили к обучению снайперских пар. Конечно же отстрел противника из снайперских винтовок экономичнее, чем применение по нему артиллерии. Но, чтобы сблизиться с неприятелем на дистанцию снайперского огня нужна храбрость, которой у «укров» похоже не хватает. Впрочем, с учётом финансовой несостоятельности Киева, ВСУ придётся перейти на снайперскую войну. Тем более, что это не противоречит договорённостям об отводе тяжёлых вооружений от линии соприкосновения. Ответом могут быть аналогичные действия милиции ДНР/ЛНР. Как известно, главной задачей войны в принципе – является физическое уничтожение армии противника, а не захват его территории. Похоже ВСУ наконец-то прониклось этой истинной, пора милиции Донбасса осознать то же самое.



Тем временем в украинских СМИ поднялась новая волна русофобства. Одиозный телеведущий Дмитро Г(Х)ордон, возомнил себя военным экспертом и начал витийствовать на тему победы «укров» в войне с Россией. По его мнению, ВС РФ нападут на никому ненужную Незалежную с территории Белоруссии, и все украинцы как один будут защищать свою родину. Как показывает история – нет, не все – большинство с удовольствием сдастся в плен. В пошлом веке говорили:



«Если в украинском партизанском отряде будет всего два человека, то один из них - предатель».



В Киеве также прозвучало заявление, что Украина может уничтожить весь Черноморский флот РФ своими крылатыми ракетами «Нептун» (переделка советских КР Х-35. Военный эксперт Алексей Леонков усомнился в возможностях этой ракеты. Он, отметил: «Ее доработали, она летит на 260 км, ракета умная». Но при этом тут же добавил, что для современных российских систем ПРО они являются «штатными» целыми. Никаких трудностей в их стопроцентном уничтожении не предвидится.



В Минске Александр Лукашенко сделал заявление, что НАТО наращивает силы у белорусских границ. И он допустил возможность введения российской армии на территорию Белоруссии для защиты Союзного государства. Активность НАТО в России не остаётся незамеченной. Западный военный округ на минувшей неделе провел ряд учений в Центральном федеральном округе и в Калининградской области. Самым крупным стала отработка развёртывания мобильных пунктов управления войсками общевойсковой армии ЗВО.



Враг тоже не дремлет. В черноморском регионе учения НАТО идут практически без перерыва. На этот раз Североатлантический альянс проводит военные учения на территории Грузии. Москва подозревает, что эти манёвры имеют антироссийскую направленность и готова предпринять соответствующие контрмеры. Ежегодные учения НАТО Agile Spirit (Проворный дух) стартовали в начале этой недели в Грузии и продолжатся до 6 августа. В них задействованы 2,5 тыс. штыков из 15 стран: Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины, Эстонии. Только из США прибыло около 700 военнослужащих. Минобороны Грузии заявило:



«Целью учений является повышение взаимосовместимости между подразделениями стран-членов НАТО и партнеров, отладка и усиление планирования операций в многонациональной среде и оперативных возможностей при их выполнении, а также развитие сотрудничества в сфере многонациональной готовности и безопасности».



Лучше бы не упражнялись в казуистике, а сказали честно, что идёт подготовка к войне с Россией. Впрочем, Москва не сомневается в истинных целях этих манёвров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был более откровенен в своих высказываниях:



«Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное, это, конечно, обязывает принимать меры для обеспечения нашей безопасности».





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