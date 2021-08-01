Подразделения РЭБ 15-ой армии ВКС РФ отработали свои специфические задачи в полевых условиях

Аргументы Недели → Армия 13+

1 августа 2021, 16:47

Фото: Соцсети

В современной войне значение радо-электронной борьбы (РЭБ) сложно недооценить. Опыт применения беспилотников в Карабахе и в Донбассе показывает, что самым эффективным оружием против них являются системы РЭБ. Их так же используют в широком диапазоне военного применения: от нарушения сети управления и связи противника до ослепления его систем наблюдения и целеуказания, на суше, в море и в воздухе.

По сообщению Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: «В 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения состоялся полевой выход с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе отдельного радиотехнического узла Главного центра разведки космической обстановки в подмосковном Чехове. В учениях участвовали специалисты РЭБ из 10 воинских частей с трёх соединений 15 армии ВКС ОсН».

В поле личный состав подразделений РЭБ отработал вопросы развёртывания мобильной станции на позиции, ее подготовку к работе и ведение радиоконтроля; ориентирование на местности; выполнение упражнений учебных стрельб, маскировку комплексов передачи и перехвата радиосвязи, порядок выполнения задач подразделением РЭБ в составе подвижного узла и в ходе ведения военных действий. Также бойцы отразили атаку условного противника на пункты развёртывания систем радиоэлектронной борьбы.

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