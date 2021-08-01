Армейские фехтовальщицы на саблях завоевали командное золото на ОИ в Токио

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1 августа 2021, 16:35

Фото: Соцсети

На Олимпийских играх в Токио в командном турнире саблисток наши девушки завоевали золото, разгромив француженок. На этот раз в команде фехтовальщиц России (в дисциплине «сабля») выступали только армейские спортсменки. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

ДИМК Минобороны сообщает: «Капитан Софья Великая, София Позднякова и сержант Ольга Никитина в финальном поединке взяли верх над командой Франции со счетом 45:41. В матче за бронзовые награды женская сборная Южной Кореи победила сборную Италии со счетом 45:42».

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