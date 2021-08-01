На фоне активности НАТО, объединение ЗВО отработало вопросы управления войсками в боевой обстановке

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1 августа 2021, 16:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Общевойсковая армия ЗВО отработала развёртывание командных пунктов основных и запасных на полигонах Курской, Воронежской, Московской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). Эксперты отмечают, что данное мероприятие является плановым, но в тоже время оно увязано с активностью НАТО у западных границ России, западных и северных рубежей Белоруссии.

Учения по развертыванию временных командных пунктов основных (КП) и запасных (ЗКП) проводились в обстановке максимально приближённой к боевой. Оперативный уровень руководства действиями войск уже соответствует не термину «командование», а - «управление» в новой интерпретации КП и ЗКП переименованы в «пункты управления».

В современных боевых условиях они не могут быть стационарными, как 30 или 40 лет тому назад. Противник, обладающий высокоточным вооружением и передовыми средствами воздушной и космической разведки, может их уничтожить в кратчайшие сроки. Поэтому современные пункты управления (ПУ) должны быть мобильными, с хорошей маскировкой и системой защиты/обороны. Важной стороной обеспечения таких ПУ является защищённая связь и современные технические средства управления войсками.

На этот раз подразделения обеспечивающие жизнедеятельность ПУ совершили марши в различной оперативной обстановке и действовали в соответствии в поступающими вводными. Всего было развёрнуто, оборудовано и замаскированно около 20 мобильных пунктов управления, с полным включением и налаживанием специального оборудования (электронных систем сети управления), настройкой наземных и спутниковых каналов связи. Была обеспечена надёжная видеоконференцсвязь с соединениями и частями общевойсковой армии, организована воздушная и наземная разведка с использованием беспилотной техники.

Такая практика сейчас жизненно необходима, поскольку опасность реального военного конфликта с НАТО и её партнёрами в настоящее время очень высока. Более того, подразделения обеспечения ПУ отработали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам противника, это сейчас очень актуально, поскольку Украину наводнили формирования сил специальных операций (ССО) стран НАТО. К тому же сама Незалежная в спешном порядке развивает свои ССО, главной задачей которых будут диверсионные действия против России и её Вооружённых сил.

На учениях также отработали обеспечения жизнестойкости ПУ в условиях применения противником оружия массового поражения/уничтожения и противовоздушная/противоракетная оборона. Всего было задействовано свыше 3 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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