Российские боевые корабли отреагировали на стрельбу украинских катеров в Азовском море

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31 июля 2021, 19:48

Фото: Соцсети

Военные катера украинских ВМС провели ночные стрельбы далеко за пределами территориальных вод Незалежной. Российские военные восприняли это, как очередную провокацию и к месту стрельбы вышли боевые корабли ВМФ РФ. Об этот сообщают различные источники в сети и пресс-центр пограничной службы Украины.

Пресс-центр Госпогранслужбы Украины сообщил: «Корабельно-катерный состав Мариупольского отряда Морской охраны и подразделения Военно-Морских Сил ВСУ отработали слаженность совместных действий по противодесантной обороне побережья Азовского моря.

Ночью корабли и катера Морской охраны вышли в море для отработки боевых маневров. Во время артиллерийских стрельб корабли Морской охраны отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины. Во время прибытия к месту проведения стрельб, корабли Морской охраны зафиксировали приближение корабля Береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ.

Несмотря на частые провокации русских в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но «недружественные соседи» легли в дрейф и наблюдали с расстояния около 6 морских миль».

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