В Афганистане джихадисты штурмуют административный центр провинции Гильменд

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31 июля 2021, 19:26

Фото: Соцсети

Военизированные формирования радикального движения «Талибан» (запрещено в России) упорно штурмуют город Лашкаргох, который является административным центром провинции Гильменд, расположенный на юге Афганистана. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на местные источники.

В мировой сети появились в видеоматериалы, свидетельствующие об ожесточённых уличных боях в городе Лашкаргох. Отмечается, что схватка приняла крайне ожесточённый характер и кровь течёт рекой. Наблюдаются потери с обеих сторон, много раненых.

Накануне в Лашкаргох прибыла войсковая часть специального назначения афганских правительственных сил. Стоит отметить, что у талибов есть свой спецназ, не уступающий по возможностям противнику и имеющий неплохую боевую подготовку. Источник из местного госпиталя сообщает: «Боевые действия происходят в городе Лашкаргах в центре провинции Гильменд.

Наша больница переполнена. На данный момент добавлено четыре дополнительных помещения для спальных мест».

Похоже, талибов изрядно разозлили победные реляции Кабула и они решили, что пора воевать бескомпромиссно в полную силу.

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