На Дальнем Востоке потерпел крушение истребитель Су-35 поколения 4++, лётчик катапультировался и остался жив

Аргументы Недели → Армия 13+

31 июля 2021, 19:09

Фото: Соцсети

Во время учений на Дальнем востоке истребитель Су-35 из-за отказа двигателя упал в Охотское море. Лётчик благополучно катапультировался его нашла и эвакуировала поисково-спасательная служба. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники.

В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) сообщили, что в Хабаровском крае разбился истребитель Су-35 во время учений.

В информации ВВО указывается: «31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря…

Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет».

Подчёркивается, что для расследования происшествия создана комиссия Восточного военного округа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости