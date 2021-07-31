Обозначилась система коллективной обороны России и стран Средней Азии, Туркмения пока в ней не участвует

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31 июля 2021, 16:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Активизировалось взаимодействие стран участниц ОДКБ в Узбекистане. В ближайшее время пройдут совместные учения на узбекской территории близ афганской границы. Таджикистан отказал Америке в приёме её войск и граждан Афганистана, сотрудничавших с оккупационными силами США. Ташкент, напротив, дал на то своё согласие, но, также налаживает военно-политическое взаимодействие с ОДКБ и Россией, чтобы быть во всеоружии в случае наступления вооруженных исламистских групп с юга. Туркмения, у которой довольно длинная граница с Афганистаном, пока не проявляет активности в военной подготовке, во всяком случае официально. Нет никаких данных о том, что Ашхабад стремиться к взаимодействию с Душанбе, возможно, он рассчитывает на помощь Турции.

Российские СМИ сообщают о переброске в Узбекистан миротворческого батальона и бригады специального назначения ВС РФ для участия в совместных с узбекскими военными манёврах, которые пройдут в августе на полигоне «Термез» в Сурхандарьинской области близ границы с Афганистаном.

Пока в Средней Азии складывается временный военно-политический альянс в составе: Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, который сколачивается на скорую руку для организации отпора нашествию вооружённых банд исламистов с территории Афганистана.

В этом блоке пока не видно Туркмении несмотря на то, что у неё довольно-таки протяжённая граница с южным соседом. Её длинна составляет, ни много ни мало - 804 км. В основном она проходит по пустынной, гористой, практически незаселённой территории, кроме небольшого восточного участка, идущего по руслу Амударьи. Открытые пространства дают большую возможность для манёвра в пешем порядке с использованием гужевого транспорта. Для техники местность не везде проходима.

Выход военизированных отрядов радикального исламистского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) на границы с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией – тревожный симптом. Нет гарантий, что боевики не пойдут дальше на север, тем более что в составе Талибана воюют этнические узбеки, таджики, туркмены, казахи, представители кавказских народов и этносов РФ, там есть даже русские, принявшие ислам.

Пассивность Ашхабада в отношении участия в коллективной обороне может стать причиной экспансии исламистов далеко на север. Не ясно, на что рассчитывает президент Гурбангулы Бердымухамедов в общем-то светского государства, каковым является Туркмения. Пример того, как талибы расправляются с чиновниками и главами светского государства – казнь Мухаммада Наджибуллы и его приближённых в 1996 году.

Если талибы предпримут вторжение через Туркмению, не пожелавшую участвовать в коллективной обороне, придётся ставить заслоны по всей границе этого государства с Узбекистаном и Казахстаном, что представляет серьёзную трудность из-за протяжённости линии обороны, климатических и географических особенностей данного региона.

Если Бердымухамедов рассчитывает на помощь Турции, придётся его разочаровать. Анкара не обладает столь мощными вооружёнными силами и значительными финансовыми ресурсами, чтобы защитить Туркмению от нашествия с юга. Упование на поддержку НАТО, также ошибочно, США и Североатлантический альянс уже драпают из Афганистана. Обогатившись этим военным опытом, они вряд ли станут надёжным военным союзником для кого бы то ни было.

Решение Ташкента разместить на своей территории около 100 тыс. афганских граждан, которые сотрудничали с американскими и натовскими оккупационными силами, может стать дополнительной мотивацией для талибов – вторгнуться в Узбекистан, чтобы покарать предателей. К тому же, численность афганских беженцев скорее всего многократно превзойдёт вышеуказанное значение. Поэтому решение Ташкента выглядит более чем опрометчивым. Ради достижения цели американцы могут пообещать всё, что угодно. Но соблюдать договорённости они как правило не спешат, точнее, очень скоро забывают о них.

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