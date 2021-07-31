Академик Алексей Арбатов: Обмен ударами между США и Китаем не оставит Россию в стороне

Аргументы Недели → Армия 13+

31 июля 2021, 13:52 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ученые из США Matt Korda и Hans Kristensen опубликовали сенсационный материал об ускоренном строительстве в Китае двух новых районов развертывания ракет стратегического назначения. В 1340 км от Иркутска базы ракет DF-41 имеют сотни шахт. Уже в ближайшие годы они могут резко изменить мировой стратегический баланс. Академик Алексей Арбатов рассказал, чем грозят миру такие грандиозные стройки в Китае.



Он отметил, что Китай будет иметь значительное количество стратегических вооружений, сопоставимое с Россией и США, и глобальный стратегический баланс, по его мнению, поменяется в корне.



«Мы видим шахты и понимаем, что теоретически там могут быть ракеты — 230 штук. Мы знаем, что это ракеты DF-41, твердотопливные ракеты, сравнимые с MX Peacekeeper, стоявшей на вооружении США. На них может быть развернуто до десяти ядерных боеголовок в разделяющихся головных частях. Получаем умножением 2300 боезарядов. Это больше, чем сейчас разрешено иметь США и России по договору СНВ», - рассказал Алексей Арбатов, отметив, что эти межконтинентальные ракеты имеют дальность до 14 000 км.



По его словам, Китай занимается подобными вопросами еще с 1964 года, когда он осуществил свой первый ядерный взрыв. По оценкам академика, за последующее время эта страна могла накопить материалов на тысячи ядерных боеголовок. Арбатов считает, что в случае принятия политического решения, Китай за десять лет может сравняться с Россией и США по размерам своего стратегического ракетно-ядерного потенциала.



«Если только в ответ США, а вслед за ними и Россия не начнут форсированное наращивание своих стратегических потенциалов. Они могут это сделать, даже не производя дополнительно ни ракет, ни подводных лодок. Просто надо изъять со складов ядерные боеголовки, которые туда были отправлены в предыдущее время, и вернуть их на ракеты. Соединенные Штаты таким образом могут даже утроить свой стратегический потенциал, Россия может удвоить. И это, конечно, будет уже трехсторонняя гонка вооружений, со всеми вытекающими последствиями», - подчеркнул академик. Он отметил, что возможное политическое решение будет принято Китаем секретно.



Алексей Арбатов также предположил, по каким траекториям будут летать американские и китайские боеголовки в случае их применения.



«Скорее всего, будут использоваться ракеты морского базирования. Китай будут атаковать из Тихого океана. А вот если китайцы будут запускать свои ракеты по США из новых шахт, они все полетят над территорией России», - отметил академик.



Он подчеркнул, что развитие китайской стратегической инфраструктуры в корне дестабилизирует ситуацию в мире.



«Если Китай сделает по максимуму все, что сейчас можно предположить, учитывая и эти две новые большие ракетные базы, то обмен ударами между США и Китаем не оставит Россию в стороне. Все последствия такого обмена нас захлестнут по полной программе», - заключил Алексей Арбатов.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости