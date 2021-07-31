Надводные корабли и субмарины Северного флота преодолевают Датские проливы в западном направлении

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31 июля 2021, 13:41

Фото: Соцсети

Группы надводных кораблей и подводных лодок Северного флота направляются из Санкт-Петербурга в Североморск. В настоящее время одна из них завершила проход Датских (Балтийские) проливов, что связанно с определёнными трудностями из-за плотной навигации в этих проливах и сложной фарватерной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

Первая тактическая группа отряда кораблей и судов Северного флота, участвовавших в Главном военно-морском параде, завершила проход Балтийских проливов и вышла в Северное море. Группа состоит из большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и атомного подводного ракетного крейсера «Орёл». Вслед за ними идут большой десантный корабль «Пётр Моргунов, ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомная подводная лодка «Вепрь» и спасательно-буксирное судно «Алтай».



Отмечается, что балтийская проливная зона (Датские/Балтийские проливы) - располагается между Скандинавским и Ютландским полуостровами и соединяет Балтийское море с Северным. В зону Датских проливов входят Малый Бельт, Большой Бельт, Каттегат и Скагеррак. Это место является зоной интенсивного судоходства, и прохождение по ним регламентировано специальными правилами, картами и порядок прохода военных кораблей и судов определен в «Правилах доступа иностранных военных кораблей и самолетов в датские районы в мирных условиях» от 1951 года.

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